プロ野球・阪神は12日、小幡竜平選手が結婚したことを発表しました。2018年ドラフト2位で延岡学園高から阪神に入団した小幡選手。25歳を迎えた7年目の今季は、89試合に出場し、いずれもキャリアハイとなる59安打、5本塁打、17打点、6盗塁を記録するなど躍動を見せました。お相手は一般女性。小幡選手はうれしい報告とともに「この度、かねてよりお付き合いしていた方とシーズン中に入籍していましたことをご報告します。陰で支えて