阪神は１２日、小幡竜平内野手（２５）が、一般女性と結婚したことを発表した。小幡は今季、遊撃手としての出場機会を増やし、８９試合で打率・２２３、５本塁打、１７打点をマークした。▽小幡のコメント。「この度、かねてよりお付き合いしていた方とシーズン中に入籍していましたことをご報告します。陰で支えてくれた妻のおかげで、２０２５シーズンを戦い抜けたと感謝しています。これからは２人で力を合わせて明るい家