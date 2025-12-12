chano-ma 岡山／デリごはん 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。寒い日が続くと、カフェでほっこりしたくなりませんか？岡山から、ゆったりほっこりできるカフェを紹介します。 岡山市北区の岡山一番街にある「chanoーma 岡山」です。一見、普通のカフェなんですが…… （chano－ma 岡山／河井巧 店長）「お茶の間をコンセプトにした、まるで自分の家のような居心地の良い時間をお過ご