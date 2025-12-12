今日12日、「今年の漢字」(日本漢字能力検定協会)が発表され、今年、選ばれた漢字は「熊」でした。日本気象協会では「今年の天気を表す漢字」を毎年発表しています。日本気象協会に所属する気象予報士を対象にアンケートを行った結果、2025年の天気を表す漢字第1位には「酷」が選出されました。2025年「今年の天気を表す漢字」選ばれたのは…?日本気象協会に所属する気象予報士に「今年の天気を表す漢字」と題し、アンケートを実