日本漢字能力検定協会（京都市）は１２日、２０２５年の世相を１字で表す「今年の漢字」が「熊」に決まったと発表した。清水寺・森清範貫主による揮毫（きごう）で発表した。２位の「米」とはわずか１８０票差の接戦だった。２位は「米」、３位は「高」、４位は「脈」、５位は「万」、６位は「変」、７位は「博」、８位は「女」、９位は「新」、１０位は「初」と発表された。「今年の漢字」の公式サイトでも発表。「熊」に決