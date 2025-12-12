リーズナブルで家計を助けてくれる「はんぺん」ですが、おでん以外のアレンジ法がわからないという声もチラホラ聞きます。そこで今回は、驚きの活用テクをご紹介。 ▼まるでワッフル!? 斜め半分にカットしたはんぺんの厚みの部分に切り込みを入れて、子どもが大好きなツナをイン。一緒に入れたチーズがとろ〜り溶けて、ホッペが落ちる味わいに。 ▼梅入りでサッパリと まるでピザトーストのようなアレンジ。厚さを半分にしたは