大分市王子中町 大分県大分市で12日午後、住宅が燃える火事がありました。 近くには保育園があり子供たちが近くの小学校に避難する事態となりました。 火事があったのは大分県大分市王子中町の住宅です。 警察などによりますと12日午後1時20分ごろ通行人から「煙と炎が見える」などと通報がありました。 大分市王子中町 消防車7台が出動し消火活動が続けられていますが午後3時30分時点でまだ鎮火には至