横浜市の山中竹春市長は１０日、市内全域での路上喫煙禁止に取り組む考えを正式に表明した。国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ）の開幕（２０２７年３月）前の導入を目指す。同日の市議会本会議で、白井亮次議員（自民）の質問に答えた。山中氏は「今年４月の公園全面禁煙以降、受動喫煙の防止に向けた市民意識の高まりを感じる」と説明した。路上喫煙禁止を巡っては、大阪・関西万博の開幕前、大阪市が市内全域で路上喫