その年の世相を表す、毎年恒例の「今年の漢字」が12日午後2時過ぎに京都・清水寺で発表され、1位に「熊」が選ばれた。今回で30周年となる2025年は28万を超える応募があった。2万3346票を獲得して1位となったのは「熊」。熊による人身被害や死者が過去最多になっており、政府が「クマ被害対策パッケージ」を取りまとめるた他、全国各地でイベントの中止や学校の休校も相次ぎ、社会問題となった。またパンダ（熊猫）4頭が中国に返還