12日午前11時44分ごろ、青森県などで震度4を観測した地震で、気象庁は北海道、青森県、岩手県、宮城県に津波注意報を発表していましたが、午後2時5分、すべて解除しました。一方、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は引き続き発表されています。この情報は、大規模な地震がおきる可能性が、平時より相対的に高まっていることを示す情報で、対象となるのは、北海道から千葉県までの7道県182の市町村です。国は事前の避難は求めま