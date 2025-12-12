フリーアナウンサーでタレントの山本モナ（49）が12日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。司法試験合格について語った。山本は07〜11年まで同番組の火曜パートナーを担当。現在は3児の母となり「13歳、11歳、6歳ですね。一番下が幼稚園の年長さんなので。まだ小さいからもうちょっと手がかかりますね」と近況を語った。山本は先月、自身のインスタグラムで司法試験に合格したこと