ＭＴＧが４日ぶりに急反発している。１１日、米ディメンション６フィットネスとの日本国内における独占販売契約に基づく「ＮｉｋｅＳｔｒｅｎｇｔｈ」ブランドのトレーニング機器の販売を同日から始めると発表しており、事業の進展を材料視した買いが集まっている。同ブランドのトレーニング機器はＭＴＧのＥＣサイトで販売している。 出所：MINKABU PRESS