レアル・マドリードを率いるシャビ・アロンソ監督は依然として“解任危機”に瀕しているようだ。11日、スペイン紙『アス』やイギリスメディア『BBC』が伝えている。レヴァークーゼンを史上初のブンデスリーガ無敗優勝に導いたX・アロンソ監督は、今夏に現役時代を過ごしたレアル・マドリードに帰還。開幕から公式戦7連勝とスタートダッシュに成功したが、11月に入ってから急失速し、直近8試合の戦績は2勝3分3敗となっている。