小嶋陽菜が、12月4日から7日にかけて東京・日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館～ あの頃、青春でした。これから、青春です ～』にOGとして出演。 【写真】小嶋陽菜が前田敦子と抱き合う2ショットなどAKB48日本武道館公演オフショット 自身のInstagramで「とっても幸せな時間でした今もずっとAKB48が大好き」というコメントとともに、20枚の