カドス・コーポレーション [東証Ｓ] が12月12日後場(14:00)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の経常利益(非連結)は前年同期比74.9％減の4300万円に大きく落ち込み、通期計画の9億8800万円に対する進捗率は4.4％にとどまり、さらに前年同期の18.2％も下回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.0％→3.9％に急悪化した。 株探ニュース