石井表記 [東証Ｓ] が12月12日後場(14:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常利益は前年同期比33.8％増の10.1億円に拡大し、通期計画の10.5億円に対する進捗率は96.6％に達し、5年平均の71.7％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比89.7％減の0.3億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月