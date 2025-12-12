ランドネット [東証Ｓ] が12月12日後場(14:00)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比3.4％増の8.1億円に伸びたが、通期計画の39.7億円に対する進捗率は20.4％となり、4年平均の15.5％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.1％→3.6％に悪化した。 株探ニュース