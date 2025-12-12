12日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝155円74銭前後と、前日午後5時時点に比べ29銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円71銭前後と25銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース