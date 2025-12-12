世界でもっとも愛される画家の一人、フィンセント・ファン・ゴッホ。だが、生前の彼の人生は成功とは程遠く、孤立、失職、失恋など挫折の連続だった。それでも彼の絵は、時代を越えて人々の心を揺さぶり続けている。【漫画】本編を読む本記事では、『まんが人物伝 ゴッホ 希望の種をまいた不屈の画家』を手がかりに、挫折と苦悩に満ちたゴッホの生涯を辿りながら、彼が“世界で愛される芸術家”へと変わっていった理由を探る。監修