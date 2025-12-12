大阪市は認知症に特化した研究・医療・介護の拠点を再来年５月に開業すると発表しました。置かれるのは住吉市民病院の跡地。かつて産婦人科と小児科を備え、地域小児医療の要となっていた場所です。大阪市によりますと、２０２７年５月に開業予定の「大阪健康長寿医科学センター」には、大阪公立大学医学部の附属で、認知症に特化した研究施設と、認知症を中心とした病院が置かれる予定です。さらに介護老人保健施設も備え