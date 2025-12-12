国際バレーボール連盟（FIVB）が11日（木）、2028年ロサンゼルスオリンピック（ロス五輪）への出場権獲得方式がIOC理事会およびFIVB理事会の承認を経て正式に決まったことを発表した。 バレーボール競技では、男子12チーム、女子12チームの計24チームがロス五輪への出場権を獲得する。開催国であるアメリカは男女それぞれ1枠の出場枠が保証され、それ以外の男女各11チームに