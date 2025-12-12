現役ドラフトでDeNAから中日に移籍し、入団記者会見する知野＝12日、ナゴヤ球場現役ドラフトでDeNAから中日に移籍した知野が12日、ナゴヤ球場で入団記者会見に臨み、内野の複数ポジションを守る右打者は「ユーティリティーで、足が使えるのも長所。全力でアピールしたい」と意気込みを語った。ルートインBCリーグ新潟から2019年にドラフト6位でプロ入り。同じくDeNAから現役ドラフトで加わった同学年の細川は主軸に成長してお