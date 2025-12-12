元ＡＢＣアナウンサーで０５年にフリーに転身した山本モナ（４９）が１２日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ」に生出演。今年、３人の育児をしながら司法試験に合格したことが話題となったが、弁護士になってやりたいことを明かした。大竹まことから「弁護士になる理由は？」と聞かれた山本は、弁護士の友人から「フレキシブルに仕事ができると。子育てしながらやっている人も多い」「自分のペースでできるので個人事