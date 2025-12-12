ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの長谷川慎が主演するドラマ『顔のない患者-救うか、裁くか-』(1月8日スタート カンテレ：毎週木曜24:15〜、フジテレビ：同24:45〜／カンテレ第1話放送直後からFOD先行配信)に、井上想良、樋口日奈、梅舟惟永、さかたりさ、高橋侃、遊井亮子、曽田陵介、飯田基祐が出演する。『顔のない患者-救うか、裁くか-』追加キャストこのドラマは、主人公の医師・都築亮(長谷川)が「愛する人を救うため