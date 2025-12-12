Image: Sensiα Technology Co. Ltd. 枕元でゆっくり解説流したいな…。スピーカーは固いモノ。そんなイメージを覆す、布製のスピーカー「ファブリックスピーカー・ポータブル」を開発したのが、株式会社センシアテクノロジーです。いわば、音の出るタオルのようなもの。制御部こそくっついていますが、ペラペラの布から音が出るって不思議な感じがしませんか？壁掛けインテリアにも寝具にも