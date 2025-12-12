【モデルプレス＝2025/12/12】B’zのX（旧Twitter）が12月7日、更新された。松本孝弘の最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】療養していた64歳人気ロックユニットメンバー、最新ショット話題◆松本孝弘の最新ショットを公開この日、同アカウントでは、6月から体調不良により療養していた松本の写真を公開。ギターを持った近影が収められている。松本は療養に伴い6月21日から開催を予定していた「B’z presents UNITE