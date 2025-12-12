Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Ç¶ä¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¯¥ï¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð»º¤òÊó¹ð1998Ç¯¤ÎÄ¹Ìî¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¯¥ï¥ó¤µ¤ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´ÖÃæ¡¢¤ªÊ¢¤¬Âç¤­¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤âÏ¢Â³¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼Ãç´Ö¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Í¥¤·¤¯Êú¤­¤«¤«¤¨¤¿¡£45ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ï¥ó¤µ¤ó¤ÏÃÂÀ¸¤·¤¿Âè2»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«