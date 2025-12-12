英国のロックバンド、カサビアンのサージ・ピッツォーノはフロントマンとなったのを機に、深夜まで飲む生活を、早朝に走る生活へと変えたという。2020年に元リーダーのトム・ミーガンが脱退。こをを機にフロントマンとなったサージは、それまでの生活を続けていたら「最高のパフォーマンス」をすることができないとすぐに気づいたため、健康的になることに決めたのだと明かしている。