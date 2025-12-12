岡南飛行場 岡山県は2026年度、岡山市の岡南飛行場で航空機のオーバーラン対策として設けられている滑走路端安全区域（RESA）の改修に着手する方針です。 RESAは、航空機が離着陸する際に滑走路を越えて走行して停止する「オーバーラン」や、航空機が着陸時に滑走路手前に着地してしまう「アンダーシュート」を起こした場合に航空機の損傷を軽減させるため、着陸帯の両端に設けられる