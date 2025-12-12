中国で巨大な分散型AIコンピューティングプール「未来網絡基礎設(CENI)」」が開設したと中国の国営メディアが報じました。この高速光ネットワークは中国の40都市にまたがり、総距離は赤道の1周よりも長い約5万5000kmにも及ぶと言われています。从699天到1.6小时，数据上演“极限穿越”，我国信息通信领域首个国家重大科技基础设施投运https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-12/04/content_44