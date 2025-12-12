11月14〜15日の2日間、東京ビッグサイトにてアーケードゲームの祭典「アミューズメント エキスポ 2025」が開催されました。セガのグループ企業である株式会社セガ フェイブのブースには、プレイヤーが”取られる側”となるUFOキャッチャーをモチーフにした体験型アトラクション「UFO CATCHER IMMERSIVE」が登場しました。UFO CATCHER IMMERSIVE 概要体験者がプライズとなり、UFOキャッチャー筐体の中に入る体験型アトラクションで