エヌデーデーは、同社社員の関口貴生氏（管理本部システム技術研究所 所長）が、Japan Google Cloud User Group for Enterprise（Jagu’e’r）のエバンジェリストに選出されたことを発表。Google Cloudの利用推進や技術者育成への多大な貢献が評価され、エンタープライズ向け公式ユーザー会における重要な役割を担うことになります。 エヌデーデー「Jagu’e’r エバンジェリスト選出」 発表日：2025年12月12日選出