気象庁は現在、北海道から宮城県の太平洋側に発表されている津波注意報について会見を行い、海に近づかないよう呼びかけています。午前11時44分ごろ、北海道から秋田県にかけて最大震度4を観測する地震がありました。震源の深さはおよそ20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.7と推定されます。この地震に伴い、北海道から宮城県の太平洋側に津波注意報が発表されていて、気象庁は海の近くなどに近づかないよう呼びかけていま