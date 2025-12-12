中国のシークレットガーデンでミラノ・コルティナ五輪出場をかけた代表選考につながるスノーボードハーフパイプのW杯の決勝が12日行われ、村上市出身で北京五輪金メダリストの平野歩夢選手（TOKIOインカラミ）が、1本目にマークした93.50を守り切り優勝しました。来年2月のミラノ・コルティナ五輪へ大きく前進です。次のW杯はアメリカのカッパーマウンテンで日本時間の12月18日に予選、