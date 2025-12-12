ピエトロ、小売業態のゆめマートとアスタラビスタ、福岡県大刀洗町は11月19〜30日の間、買い物支援の新たな取り組みとして、ゆめマート大刀洗店とアスタラビスタ太刀洗店で商品売場に3色食品群のロゴや床シールを貼付した。健康的な食生活に貢献したいとの思いから買い物時に栄養バランスを意識できる仕組みを3企業と1団体でスタートした新しい取り組みとなっている。「3色食品群のロゴ」は赤（からだをつくる）、黄（エネル