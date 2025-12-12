セレッソ大阪は12日、FWラファエル・ハットンの期限付き移籍期間が満了となり、今シーズン限りで退団することを発表した。今シーズンよりブラジルのECバイーアからセレッソに加入したハットンはチームの攻撃を牽引した1人であり、J1リーグでは36試合に出場し18ゴールをマーク。得点ランキングではトップのレオ・セアラ（21ゴール）と3ゴール差の2位タイに入るなど素晴らしい活躍を見せた。天皇杯でも4試合で2ゴール、ルヴァンカッ