「引っ越し先で年1000円程度の自治会の会費を請求された」という経験をした人も多いかもしれません。少額ではあるものの、「これって強制なの？」「払わないとどうなる？」と考えたことのある人もいるのではないでしょうか。 自治会・町内会の会費は、義務ではないため断ることができます。本記事では、自治会の基礎知識や加入は強制なのか、加入している人の割合、会費はどのように使われているのかを解説します。