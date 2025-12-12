年収600万円で不動産投資は始められる？ 年収600万円で不動産投資を始めることは、十分に可能です。RENOSY（リノシー）が公開しているデータによると、年収500万～700万円未満の投資家が全体の18％を占めています。 RENOSY 不動産投資顧客動向レポート 2025年4～6月より 実際に年収600万円で不動産投資を始めている人も多くいます。金融機関からみても安定した返済能力があると