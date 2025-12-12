12日午前、福岡県春日市でタクシーがスーパーマーケットの駐輪場に突っ込む事故がありました。運転手とみられる男性が病院に搬送されました。 警察と消防によりますと、12日午前11時すぎ、福岡県春日市春日原北町のサニー春日原店で「タクシーが店舗に衝突した」と店の関係者から119番通報がありました。 タクシーはスーパーの駐輪場に突っ込んでいて、運転手とみら