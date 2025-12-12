１２日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３４８．３３ポイント（１．３６％）高の２５８７８．８４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０４．８０ポイント（１．１７％）高の９０３９．０８ポイントと反発した。売買代金は１０６５億３２５０万香港ドルとなっている（１１日前場は９５３億５５４０万香港ドル）。中国の景気対策が投資家心理を上向かせる流