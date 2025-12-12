シンガポールメディアの『聯合早報』は公式サイトで12月9日付で発表した記事で、日本人歌手の浜崎あゆみさんは上海公演が取り消されたことに続き、1月にマカオで行う予定だった公演も取り消されたと報じました。浜崎さんは9日にSNSのインスタグラムでこの情報を発表しており、コンサートを楽しみにしていたファンに対して謝罪の気持ちを伝えました。これに先立ち、浜崎あゆみさんの上海公演は開催前日に取り消しが発表されました。