警察官を騙った特殊詐欺でキャッシュカードをだまし取り、現金６０万円を引き出したとして、２５歳の男が逮捕されました。詐欺と窃盗の疑いで逮捕されたのは、茨城県笠間市の無職・桜井仁容疑者（２５）です。警察によりますと、桜井容疑者は今年９月、大阪府内の８０代の女性からキャッシュカード２枚をだましとり、コンビニのＡＴＭで現金６０万円を引き出した疑いがもたれています。事件の直前、女性宅の固定電話には「