きょう12月12日は「漢字の日」で、京都・清水寺で毎年「今年の漢字」が発表される。小野田紀美経済安保担当大臣は12日の記者会見で、自身の今年の漢字は“推”（おし）と答えた。【映像】「推しが総理になりまして」笑顔で語る小野田大臣記者が「今日は1年間の世相を一文字で表す“今年の漢字”が発表になります。今年1年振り返って小野田大臣の今年の漢字を教えてください」と質問。小野田大臣は「1文字、漢字」と言って少