オリックス・山中稜真捕手が１２日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、２００万円増の年俸１０００万円でサインした（金額は推定）。「開幕１軍から始まって、先日の台湾ウィンター・リーグまで本当に長い期間、実戦を経験できた。よくも悪くもいい経験が本当にできた、充実した１年だった」と振り返った。木更津総合、青学大、三菱重工Ｅａｓｔを経て、昨秋のドラフト４位でオリックスに入団。プロ１年目ながら宮崎キャ