阪神・石井大智投手（２８）が１２日に兵庫・西宮市内の甲子園球場で契約更改交渉に臨み、昨季年俸８２００万円から大幅増となる年俸２億円でサイン。球団との話し合いの場で、ポスティングシステムを利用した米球界挑戦の意向を伝えたと明かした。来季以降、継続的に一軍でフル稼働できたとしても右腕が海外ＦＡ権を取得する頃には３０歳を優に超えている。「今後の将来を考えた時に、アメリカの野球を経験させていただきたい