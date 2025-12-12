◆スノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）Ｗ杯第１戦（１２日、中国・張家口）女子決勝が行われ、１６歳の工藤璃星（りせ、ＴＯＫＩＯインカラミ）が２回目に９０・２５点をマークし、２位で自身初の表彰台に立った。来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表選考を兼ねた今季Ｗ杯が開幕。１６歳の新星・工藤は１回目に８８・００点をたたき出し、暫定トップにつけた。２回目はラストヒットで勝負に出て逆スタンスで入り、３回転