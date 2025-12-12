韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年12月11日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を組み、米データサイトが示したイの来季成績予想に落胆した。「KBOリーグ時代は安打を量産して2年連続で首位打者」 米データサイト「ファングラフス」は11日、ジャイアンツに所属する選手の来季成績を予想した。 同サイトの予想によると、イの来季成績は、打率.270、