去年12月、北九州市小倉南区のファストフード店で中学生2人が殺傷された事件から14日で1年となります。亡くなった女子生徒の遺族がコメントを発表し、心境を明らかにしました。 この事件は去年12月14日、北九州市小倉南区のファストフード店でいずれも中学3年生だった女子生徒と男子生徒が店に入ってきた男に狩猟用ナイフで刺され、女子生徒が死亡、男子生徒が重傷を負ったものです。殺人や殺人未遂などの罪で近く