秋田朝日放送 12日朝、北秋田市で秋田内陸線の列車１両が脱線・転落し、運転士１人がけがをしました。線路上には倒木があったということです。 警察や消防によりますと午前６時５０分ころ、秋田内陸線の車両基地から「車両が脱線し転落している」と消防に通報がありました。事故のあった車両は５時７分に阿仁合駅を出発した１両編成の列車で、乗客は乗っていませんでした。現場は荒瀬駅と萱草駅の間で、車両は線路下ののり