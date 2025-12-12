１３時３０分に日本鉱工業生産（確報値）（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産（確報値）（10月）13:30 予想1.4%前回1.4%（前月比) 予想1.5%前回1.5%（前年比) 予想N/A前回2.5%（設備稼働率・前月比)